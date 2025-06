Pioli saluta l'Arabia: il saluto di Cristiano Ronaldo nei confronti del nuovo allenatore della Fiorentina - Calcio News 24

Ronaldo saluta Pioli su Twitter. Le parole del fuoriclasse ex Juve e Real Madrid. La situazione

Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé anche fuori dal campo, questa volta per un messaggio carico di rispetto e gratitudine. Il fuoriclasse portoghese, attraverso un post su Twitter (ora X), ha voluto salutare Stefano Pioli dopo l’addio ufficiale del tecnico all’Al-Nassr. Il messaggio è semplice, ma significativo: “Grazie per tutto! 🙏🏽”.

Un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social, testimoniando il legame che si è creato tra Ronaldo e Pioli durante la loro breve ma intensa esperienza insieme in Arabia Saudita. Il tecnico italiano, dopo aver lasciato il Milan a fine stagione 2023/2024, aveva accettato la sfida Al-Nassr, trovandosi così ad allenare uno dei calciatori più iconici della storia.

La convivenza tra Ronaldo e l’ex Milan Pioli è stata contraddistinta da grande professionalità e rispetto reciproco. Nonostante la pressione mediatica e le aspettative altissime, il tecnico ha saputo gestire lo spogliatoio con equilibrio, valorizzando anche la presenza del cinque volte Pallone d’Oro. Ronaldo, dal canto suo, ha continuato a collezionare gol e prestazioni da leader, contribuendo al secondo posto del club in campionato e a un percorso positivo in AFC Champions League.

Il saluto pubblicato da Ronaldo ha un peso specifico notevole, visto che raramente il campione lusitano interviene personalmente sui social per omaggiare allenatori. Questo conferma la stima nei confronti di Pioli, apprezzato per i suoi modi, la competenza tattica e la gestione umana del gruppo.

Con l’addio di Pioli, si apre ora una nuova fase sia per l’Al-Nassr che per Ronaldo, che resta il punto di riferimento assoluto della squadra. Il club saudita è al lavoro per individuare un nuovo tecnico all’altezza delle ambizioni, e il futuro del fuoriclasse portoghese continuerà a essere centrale nei piani della dirigenza.

Una cosa è certa: anche a 39 anni, Ronaldo non smette mai di sorprendere, sia con i piedi che con i gesti.