Cristiano Ronaldo chiude le palestre a Murcia: «In 900 senza rimborso»

Palestre Cristiano Ronaldo, dalla Spagna: «Chiude a Murcia, in 900 senza rimborso». Le ultime sul fuoriclasse della Juventus

Secondo indiscrezioni dalla Spagna riportate da La Verdad, Cristiano Ronaldo avrebbe ridotto la sua catena di palestre in Spagna. Sarebbe stata chiusa, infatti, quella situata nel centro commerciale Myrtea a Murcia, denominata ‘CR7 Crunch Fitness’.

900 abbonati sarebbero rimasti senza un luogo in cui allenarsi, e la palestra del fuoriclasse della Juventus non li rimborserà per mancanza di liquidità. Inoltre, non può neanche assicurare la sua riapertura.