Il film premiato dalla critica al Festival di Cannes, Diamantino, sbarca al cinema. Ma c’è chi discute il soggetto, molto simile a Cristiano Ronaldo

Diamantino sarà presto al cinema. La pellicola di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, dopo il successo del Festival di Cannes, è pronta per esordire in sala. Tuttavia, c’è già chi polemizza per la sospetta somiglianza tra il protagonista del film, impersonato da Carloto Cotta, e il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.

La storia, che presenta sviluppi imbarazzanti e farseschi, racconta di un calciatore in apparenza metrosexual e icona del calcio portoghese, entrato in crisi psicologica a causa di un gol sbagliato e della perdita del proprio allenatore. Gli autori hanno prontamente negato qualsiasi forma di ispirazione al giocatore attualmente in forza alla Juventus: «Abbiamo voluto creare un protagonista semplice, ma al tempo stesso rappresentativo e carismatico. È una sorta di favola noir per adulti, un racconto politico e schizofrenico che mette in scena la stranezza della situazione politica attuale». Nonostante le giustificazioni, però, rimangono i sospetti di un riferimento, neanche troppo velato, al fuoriclasse portoghese.