Ronaldo: «Mi sento bene. Ritiro dalla Nazionale? Non è il momento»

Cristiano Ronaldo si racconta ai microfoni di Sky Sport News. Cr7 ha parlato della sua condizione e del possibile addio alla Nazionale

Cristiano Ronaldo si racconta ai microfoni di Sky Sport News. Cr7 ha parlato della sua condizione e del possibile addio alla Nazionale.

DICHIARAZIONI – «Ritirarmi dal Portogallo? Perché mai dovrei? Penso che non sia ancora arrivato il momento per questo passo. Non lo voglio io e non lo vuole la gente. Quando sentirò di non essere in grado di correre, dribblare, tirare, o se la potenza sarà andata via… allora ci si penserà. Ma ora ho ancora tutto quell’insieme di cose, quindi voglio continuare a giocare con la Nazionale perché sono ancora motivato. Proprio questa parola, credo sia la cosa principale. Sono motivato a fare le mie cose, quelle che so fare meglio. Sono motivato a rendere felici i tifosi e la mia famiglia, le persone e me stesso. Voglio alzare ulteriormente il livello. Non solo per il Portogallo, ma anche in Champions League dove voglio più gol, più vittorie, assist… tutto. Mi piace giocare a calcio. Mi sento bene»