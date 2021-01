Cristiano Ronaldo dominatore delle finali: i numeri del portoghese

Cristiano Ronaldo ha deciso la finale di Supercoppa contro il Napoli: i suoi numeri in gara secca sono impressionanti

Cristiano Ronaldo non perde le buone abitudini. Il numero 7 bianconero ha messo a segno il gol dell’1-0 nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, decisivo poi per la vittoria del trofeo. Ecco i dati riportati da La Gazzetta dello Sport.

Quello di Reggio Emilia è il gol numero 16 segnato in 27 finali. Sono 20 le vittorie in finale per CR7 e quello contro il Napoli è il trentesimo trofeo vinto in carriera con i club, a cui si aggiungono i due conquistati con la maglia del Portogallo.