Cristiano Ronaldo dubbioso: «Ora sono felice ma il futuro è incerto»

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot 2020. Il campione portoghese ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole.

FUTURO – «Se tu hai motivazioni il resto non importa. Cristiano oggi sta bene. Mi sento in un grande momento ma non so cosa succederà. Io vivo il presente, il momento. Questo periodo è ottimo, mi sento felice. Sono ancora in buone condizioni, al vertice e in un buon momento della mia vita. Spero di giocare ancora per molti, molti anni. Ma non si può mai sapere. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamo cosa ci accadrà in futuro. Quando parlo con i giovani, do sempre lo stesso consiglio, gli dico: “Godetevi il momento, perchè noi non sappiamo mai cosa accadrà in futuro. Il mio obiettivo, e lo immagino con i miei occhi, è quello di un futuro molto, molto luminoso. Per questo sono felice».

EUROPEO – «Abbiamo vinto qualcosa di molto speciale nel 2016. Noi dobbiamo tenere i piedi per terra perchè abbiamo vinto l’Europeo e adesso vogliamo vincere il Mondiale. E’ possibile perchè tutto è possibile ma dobbiamo essere realistici. Come ho detto molte volte il mio sogno è vincere qualcosa per il Portogallo e entrambi i titoli vinti mi hanno fatto sentire felice. Io ho vinto in qualsiasi club sono stato ma la Coppa del Mondo è un sogno».