Cristiano Ronaldo, espulsione shock nella sfida contro l’Irlanda: il Portogallo pensa al ricordo, ecco il motivo

Cristiano Ronaldo espulso nella partita contro l’Irlanda: la Federcalcio portoghese prepara ricorso: le ultimissime

La Federcalcio portoghese non accetta la decisione e ha presentato ricorso contro l’espulsione di Cristiano Ronaldo nella sfida persa 2-0 con l’Irlanda. I vertici lusitani puntano a ridurre la pesante squalifica di tre giornate inflitta al capitano per la gomitata rifilata a O’Shea durante il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’episodio è avvenuto attorno all’ora di gioco, quando il Portogallo inseguiva il gol del pareggio. Ronaldo, nel corpo a corpo con l’avversario, ha colpito con una gomitata O’Shea: inizialmente l’arbitro aveva estratto il giallo, ma dopo la revisione al VAR ha cambiato decisione, mostrando il rosso diretto e costringendo CR7 a lasciare il campo.

La sanzione disciplinare prevede tre turni di stop: in caso di qualificazione diretta, Ronaldo salterebbe le prime due partite della fase finale in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo quanto riportato da A Bola, la Federazione portoghese sta preparando un ricorso formale alla FIFA, denunciando anche il “clima ostile” che avrebbe caratterizzato la gara contro l’Irlanda.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

