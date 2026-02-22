Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare

Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo futuro attraverso queste parole: ecco dove vuole giocare l’attaccante portoghese. Cosa ha detto

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere sempre più a tinte saudite. In un panorama calcistico costantemente agitato da indiscrezioni di mercato e ipotesi di clamorosi ritorni nel Vecchio Continente, il fuoriclasse lusitano ha voluto fare chiarezza in modo inequivocabile sulle sue intenzioni, sia a breve che a lungo termine.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

“Appartengo a questo Paese”: la dichiarazione d’amore

Le sue recentissime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi o a interpretazioni alternative. “Appartengo all’Arabia Saudita. Voglio continuare qui”, ha affermato con estrema fermezza il capitano dell’Al-Nassr.

Si tratta di una dichiarazione d’amore in piena regola per la nazione che, dal suo storico sbarco nel gennaio del 2023, lo ha trasformato nel volto simbolo del proprio ambizioso progetto di espansione sportiva e culturale. Le parole di CR7 testimoniano un adattamento totale e un’integrazione perfetta, non solo dal punto di vista squisitamente professionale, ma soprattutto sul piano umano.

L’importanza della famiglia e della qualità della vita

L’ex stella di Real Madrid, Juventus e Manchester United ha infatti sottolineato come il benessere dei suoi cari sia stato il vero fattore determinante in questa scelta di vita radicale. “È un Paese che ha accolto nel migliore dei modi me, la mia famiglia e i miei amici più stretti”, ha spiegato l’attaccante. “Sono sinceramente felice qui e la mia intenzione è quella di continuare a viverci”.

Parole che confermano come il trasferimento nella Saudi Pro League si sia rivelato un successo a 360 gradi per l’intera famiglia Ronaldo, che ha trovato a Riyadh un ambiente ideale e un’accoglienza calorosa.

Nessun ritorno in Europa: il futuro è in Medio Oriente

A 41 anni appena compiuti, il campione originario di Madeira allontana così in maniera pressoché definitiva le speculazioni su un romantico “ultimo ballo” nei campionati europei o in MLS. All’interno dello scacchiere tattico dell’Al-Nassr, Ronaldo continua a macinare record, a segnare con una regolarità impressionante e a fungere da calamita per altri grandi campioni.