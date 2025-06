Cristiano Ronaldo rimarrà all'Al-Nassr fino al 2026? La stella portoghese rivela la prossima destinazione - Calcio News 24

Cristiano Ronaldo rimarrà in Arabia? Ecco la situazione attuale del campione portoghese. Ecco la sua futura destinazione

Per settimane, il mondo del calcio ha trattenuto il respiro. Ogni suo gesto, ogni gol e ogni sessione di allenamento hanno alimentato un dibattito globale sul suo futuro. Alcuni sognavano un clamoroso ritorno in Europa, altri sussurravano di un ritiro dopo l’ennesimo trionfo con la nazionale portoghese. Le voci si erano intensificate dopo la sua vittoria in Nations League, un trofeo che ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza senza tempo.Voci, sogni e speculazioni.

A 40 anni, la sua fame di vittoria rimane intatta, come testimoniano i 25 gol segnati in 30 partite nella Saudi Pro League. Eppure, la domanda sul suo prossimo passo non ha mai smesso di aleggiare. Avrebbe lasciato il calcio all’apice della sua carriera? Avrebbe cercato un’ultima, leggendaria sfida nel calcio europeo? O l’Arabia Saudita era diventata la sua destinazione finale? Il suo silenzio ha alimentato il caos mediatico, con i top club che monitoravano attentamente la situazione.La scelta della stabilitàOra, finalmente, è arrivata la chiarezza. Secondo il media saudita Arriyadiyah, Cristiano Ronaldo ha preso la sua decisione.

Dopo aver sollevato un altro trofeo internazionale e confermato il suo status di fuoriclasse, ha scelto la stabilità. Resterà a Riyadh, con la maglia dell’Al-Nassr.

L’accordo è quasi finalizzato e lo legherà al club fino al 2026, con una successiva valutazione basata sulle sue condizioni fisiche e sui suoi piani futuri. Con poche e semplici parole, ha chiuso ogni discorso: «Non cambierà nulla, resterò sicuramente (all’Al-Nassr)». La saga estiva è conclusa: il palcoscenico per un’altra stagione di CR7 sarà ancora una volta l’Arabia Saudita.