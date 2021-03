Cristiano Ronaldo, altro messaggio social: le parole del portoghese attraverso i suoi canali ufficiali – FOTO

Cristiano Ronaldo fa sentire ancora la sua “voce” sui sociale, e lo fa attraverso un messaggio apparso nelle sue Instagram stories. Il fuoriclasse portoghese è tornato sul primato di gol in carriera di Pelé superato contro il Cagliari, in virtù dei 770 gol messi a segno in totale.

«Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me» ha scritto il fuoriclasse portoghese.