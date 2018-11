Effetto Cristiano Ronaldo nella vendita delle maglie. Juventus al top anche in America: i dati

Grandi risultati per la Juventus. I bianconeri hanno conquistato 4 Stati americani nella vendita delle maglie. Effetto Cristiano Ronaldo

A luglio, prima ancora dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, si iniziava a parlare dell’effetto CR7. Un termine forse abusato ma che può spiegare quanto sia decisivo il fenomeno portoghese, in campo e fuori. Il sito soccer.com, attraverso un’infografica realizzata sulla base delle vendite di maglie da gioco di club europei degli ultimi 6 mesi, ha definito Stato per Stato quali sono le maglie più vendute in America. Gli States non amano il calcio come noi italiani o come noi europei ma naturalmente il soccer è seguito anche oltreoceano.

Stando ai risultati (il sito ha preso in considerazione le squadre partecipanti all’edizione attuale della Champions League). Sono 8 i club che dominano: Manchester United, Barcellona, Liverpool, PSG, Real Madrid, Juventus, Tottenham e Bayern Monaco. La squadra che vende più maglie è il Manchester United, capace di assicurarsi 11 Stati. Al secondo posto il Barcellona con 0 e al terzo posto il Liverpool con 8. Fuori dal podio il PSG con 7 Stati. Cinque Stati invece per il Real Madrid. Quattro invece per il Tottenham e per la Juventus, unica italiana: trattasi di Florida, West Virginia, Wyoming e Utah. Due soli Stati per il Bayern Monaco.