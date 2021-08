Cristiano Ronaldo Manchester United: «Amore infinito per questo club...»

Post di ritorno su Instagram di Cristiano Ronaldo dopo l’ufficialità del suo arrivo al Manchester United

«Tutti quelli che mi conoscono sanno del mio amore infinito per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso in questo club sono stati assolutamente fantastici e il percorso che abbiamo fatto insieme è scritto a lettere d’oro nella storia di questa grande e straordinaria istituzione.

Non posso nemmeno iniziare a spiegare i miei sentimenti in questo momento, poiché vedo il mio ritorno all’Old Trafford annunciato in tutto il mondo. È come un sogno che si avvera, dopo tutte le volte che sono tornato a giocare contro il Man United, e anche da avversario, e aver sempre sentito tanto amore e rispetto da parte dei tifosi in tribuna. Questa è assolutamente al 100% la materia di cui sono fatti i sogni!».

