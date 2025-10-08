Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario: a quanto ammonta il suo patrimonio. E assicura: «Giocherò ancora qualche anno»

Cristiano Ronaldo abbatte un’altra barriera, scrivendo una pagina di storia che va ben oltre il rettangolo di gioco. L’attaccante portoghese ha aggiunto l’ennesimo, incredibile record alla sua collezione, diventando il primo calciatore miliardario della storia. La notizia, che certifica il suo status di icona globale, arriva da una delle fonti più autorevoli in materia: Bloomberg. La celebre testata americana, leader nell’informazione finanziaria, ha stimato il patrimonio complessivo di CR7 in circa 1,2 miliardi di euro, una cifra stratosferica che lo proietta in un’elite esclusiva.

Questo traguardo finanziario è il risultato di una carriera leggendaria, costruita su ingaggi faraonici e accordi commerciali senza precedenti. Un contributo determinante per spingere il suo capitale oltre la soglia dei nove zeri è arrivato dal recente prolungamento del contratto con l’Al-Nassr. L’accordo, firmato lo scorso giugno, avrebbe portato nelle tasche del portoghese oltre 400 milioni di dollari, consolidando ulteriormente una ricchezza già alimentata da sponsorizzazioni iconiche con marchi del calibro di Nike e Armani.

Forte di questi guadagni e di una mentalità ineguagliabile, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante l’età e un palmarès sterminato, la sua fame di vittorie e di gol è rimasta intatta. Lo ha confermato lui stesso durante la cerimonia degli Oscar portoghesi, dove ha ricevuto il “Globe Prestige Award”: «Penso di poter dare ancora molto alla Nazionale e al calcio. Voglio continuare a giocare ancora per qualche anno, non molti devo essere onesto. Sono sicuro che quando andrò in pensione, sarò soddisfatto perché avrò dato tutto».

Le sue parole rivelano una profonda consapevolezza del tempo che passa, ma anche la volontà di massimizzare ogni istante rimasto della sua carriera. «So che non mi restano molti anni per giocare, ma voglio sfruttare al meglio il poco tempo che ho. La mia filosofia è vivere giorno per giorno. Nessun progetto a lungo termine. Mi godo ogni giorno e ogni sessione di allenamento». E mentre vive il presente con questa intensità, Cristiano Ronaldo continua a fare ciò che gli riesce meglio: collezionare record, dentro e fuori dal campo.