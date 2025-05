Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Ecco la clamorosa ipotesi in vista della competizione estiva - Calcio News 24

Cristiano Ronaldo presente al Mondiale per Club? Ecco l’indiscrezione in vista della competizione estiva tra i vari club

Clamorosa sorpresa in vista del prossimo Mondiale per Club: Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo, nonostante il suo attuale club, l’Al-Nassr, non sia qualificato alla competizione. Le voci si sono fatte più insistenti dopo un’inaspettata dichiarazione del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ospite dello streamer IShowSpeed, ha lasciato intendere che un’eventuale partecipazione del fuoriclasse portoghese non è affatto da escludere.

«Ronaldo potrebbe giocare per una delle squadre. Ci sono delle trattative in corso con alcuni club. Se qualcuno fosse interessato… chissà? Manca ancora tempo, sarebbe divertente», ha dichiarato Infantino, accendendo subito l’entusiasmo dei tifosi.

Sebbene il contratto di CR7 con l’Al-Nassr sia in scadenza il 30 giugno, la sua presenza al torneo sembrava improbabile fino a pochi giorni fa. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Wydad Casablanca – club marocchino qualificato al torneo – starebbe valutando l’idea di ingaggiare Ronaldo per l’occasione.

A rafforzare i sospetti, un enigmatico video pubblicato sui social dal Wydad: una bandiera del Portogallo, una stretta di mano e un chiaro riferimento a un’amichevole contro il Porto. Indizi che lasciano intendere un possibile ingaggio lampo, che permetterebbe a Ronaldo di calcare ancora una volta un palcoscenico internazionale di prestigio, contro avversari del calibro di Manchester City, Juventus e Al-Ain.