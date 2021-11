Cristiano Ronaldo: «Pirlo allenatore della Juve, ho reagito così...»

L’ex bianconero Cristiano Ronaldo ha raccontato la sua reazione alla notizia dell’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus

In un’intervista realizzata nel corso di All Nothing Juventus, la serie Prime Video sui bianconeri, Cristiano Ronaldo ha parlato del modo in ha reagito alla notizia dell’insediamento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve.

Le sue parole: «Quando ho saputo che Pirlo avrebbe allenato, ero felice ma anche sorpreso, ma ricordo che era lo stesso nel Real Madrid con Zidane, lui è stato negli spogliatoi e conosce il nostro modo di pensare».

