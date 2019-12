Cristiano Ronaldo si racconta: «Alla Juve mi piace tutto, voglio vincere»

Cristiano Ronaldo si racconta ai microfoni di Dazn: «Della Juve mi piace tutto, sono felice e voglio vincere molti trofei coi bianconeri»

Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’attaccante portoghese, che ha toccato diversi temi:

BRAND – «Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal calcio. Sono diventato un uomo d’affari, è normale quando inizia a creare qualcosa di diverso, ti vedono in maniera diversa. A me non importa, io sono contento così, ma ora è importante il calcio soprattutto».

SERIE A – «Quanto è difficile fare gol da 1 a 10? 7. I difensori più forti sono i giocatori con cui mi alleno: Bonucci, Chiellini e De Ligt. Prima era stato Chiellini, ho giocato contro di lui in Champions ed è sempre stato difficile».

JUVE – «Mi piace tutto della Juve. C’è una buona cultura, è il miglior club in Italia, ha una storia straordinaria. Sono felice qui, ovviamente voglio vincere molti trofei con la Juve. Non mi piace solo la Juventus, ma la cultura italiana».