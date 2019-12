Cristiano Ronaldo smorza: «Il record di Pelè? I numeri sono dibattiti sterili»

Cristiano Ronaldo, dal palco del Globe Soccer di Dubai, ha parlato anche di numeri e record. Le parole del portoghese

Cristiano Ronaldo ha avuto modo di parlare di numeri e record da battere durante il dibattito avvenuto sul palco del Globe Soccer a Dubai. Questo il pensiero del fenomeno portoghese.

«Battere il record di gol di Pelè? L’importante è non entrare in un dibattito sterile dove si parla solo di nomi. Pelé è un grande nome, non ho mai avuto l’abitudine di guardare a questo. E poi ho una squadra di colleghi che giocano con la voglia di vincere, sono fiducioso che il 2020 sarà migliore».