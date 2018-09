Zero reti nelle prime tre presenze con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, proprio come l’anno scorso: ma a fine stagione il Real Madrid ha sorriso…

Protagonista del trasferimento del secolo, con la Juventus che lo ha prelevato dal Real Madrid per 100 milioni di euro, Cristiano Ronaldo non ha ancora trovato la via del gol con la casacca bianconera in gare ufficiali. Portoghese a secco con Chievo, Lazio e Parma, un dato che ha preoccupato la tifoseria torinese, ma non sembrerebbe il caso di fare drammi…

L’inizio di questo campionato ricalca quello della scorsa stagione con il Real Madrid: 0 reti e 23 conclusioni verso la porta avversaria. Nonostante ciò, i blancos a fine stagione hanno sorriso a 32 denti: 44 gol tra tutte le competizioni, numeri da fuoriclasse assoluto. Massimiliano Allegri può dirsi tranquillo…