Cristiano Ronaldo svela: «Mi arrabbio quando mio figlio beve Coca-Cola»

Cristiano Jr, senti papà: «Mi dà fastidio quando beve Coca-Cola». Ronaldo parla del figlio: «Sceglierà lui il suo futuro»

Cristiano Ronaldo ha parlato del figlio Cristiano Jr a margine dei Globe Soccer Awards.

«Vediamo se sarà un grande calciatore. A volte beve cola, bibite e patatine. Mi dà fastidio e lui lo sa Ha del potenziale, è un ragazzo robusto, veloce, dribbla bene, ma ancora non è nulla. Glielo dico ogni volta: ci vuole tanta dedizione, duro lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, poi di fare un bagno con l’acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta (CR7 ride, ndr), ma lo capisco, ha dieci anni. Non gli metterò nessuna pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. Chiaro, mi piacerebbe che lo diventasse, ma sarà lui a decidere il proprio futuro».