Cristiano Ronaldo per la rinascita: da solo vale più di tutta la Serie A!

Cristiano Ronaldo alla Juve, un grande colpo per tutto il calcio italiano. CR7, da solo, vale più di tutta la Serie A

Il calcio italiano, negli ultimi anni, ha perso tanti campioni e di conseguenza ha perso anche tanto appeal. Dall’esplosione di Cristiano Ronaldo e Messi, la Serie A non è riuscita a restare al passo coi tempi perdendo terreno dalla Liga e dalla Premier League. L’eventuale arrivo di CR7 in Italia potrebbe portare benefici insperati non solo alla Juventus ma a tutto il movimento calcistico italiano. Per capire le potenzialità di Cristiano, basta studiare i suoi numeri. C. Ronaldo, per incassi, batte 13 club su 20 della nostra Serie A: solo Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Lazio ricavano più di CR7.

Inoltre, il portoghese ha più follower di tutti, più di tutto il campionato messo insieme. Tanti ragazzi Under 30 seguono i campioni e non le squadre: in tanti, con l’arrivo di Cristiano alla Juve diventerebbero juventini (un po’ come succede per le varie stelle NBA). Ne beneficerebbe anche il campionato che potrebbe attirare più spettatori (peccato per i diritti tv che sono appena stati venduti per il prossimo triennio). Cristiano è il re dei social, è lo sportivo più seguito al mondo e batte tutti i club, anche il Real (le 20 squadre di A, sommate, hanno 40 milioni di follower in meno). Un suo post su Instagram genera un valore commerciale di 1,2 milioni di euro, con circa 350mila euro di guadagno per lui.