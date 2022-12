Croazia, Dalic: «Problemi per Brozovic, non so se gioca. Modric? Spero continui ma...»

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Marocco: le dichiarazioni

Zlatko Dalic ha parlato alla vigilia della finale terzo e quarto posto di Qatar 2022 tra Croazia e Marocco.

LE PAROLE – «Ho il massimo rispetto per il Marocco, che è una delle sorprese più grandi, e loro la pensano come noi, quindi giocheranno con la migliore squadra possibile in questo momento, proprio come noi. Domani infatti giocherà solo chi è pronto al 100%. Tutti vorrebbero scendere in campo, ma soppeseremo davvero con attenzione le condizioni di tutti. Abbiamo alcuni giocatori con problemi fisici. Gvardiol ha giocato con le infiltrazioni al piede e anche Brozovic sta avendo dei problemi. Al momento non so se giocherà, dipenderà dal suo muscolo, è un po’ dolorante. Modric? Spero che Luka continui a stare con noi, ma ovviamente la decisione è sua».