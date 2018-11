Dalle stelle alle stalle, la Croazia perde a Wembley contro l’Inghilterra e scivola nella Serie B della Nations League

Kramaric illude portando in vantaggio la Croazia, ma poi gli uomini di Southgate recuperano e rimontano sul finale con le reti di Lingard e Kane, condannando Perisic e compagni alla Serie B delle nazionali.

Dopo aver stupito il mondo in Russia, la Croazia sta ora attraversando un periodo di grande crisi di gioco e realizzativa, culminato con la pesantissima sconfitta contro la Spagna. Nella trasferta in Inghilterra, però, non è tutto da buttare. C’è infatti chi sembra aver trovato la sua dimensione nel panorama internazionale. Si tratta di Marcelo Brozovic, che conferma l’ottimo stato di forma osservato all’Inter.

Anche ieri, EpicBrozo è stato uno dei migliori in campo: mentre il resto della squadra sbanda, lui tiene botta e cresce nella ripresa, guidando egregiamente il centrocampo al posto di un Modric decisamente incolore.