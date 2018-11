Croazia-Spagna 3-2: grande gara della Nazionale biancorossa che supera le ‘Furie Rosse’ a Zagabria. A decidere la partita di Nations League è l’ex Roma Jedvaj

Croazia-Spagna, spettacolo a Zagabria nella partita di Nations League vinta dalla Nazionale croata per 3-2. Tanti gli ‘italiani’ tra campo e panchina: nella Croazia, in campo dal 1′ gli interisti Vrsaljko, Brozovic e Perisic, oltre all’esterno della Fiorentina, Pjaca (subentrato nel finale a Kramaric). Solo panchina, invece, per gli altri ‘italiani’ Rog, Badelj e Pasalic. Nella Spagna, da segnalare l’impiego del milanista Suso, entrato nell’ultimo quarto d’ora al posto di Saul. A decidere la gara di Zagabria, poi, è stato proprio un’ex conoscenza della Serie A: Tin Jedvaj, terzino militante nella Roma nella stagione 2013/2014; oggi al Bayer Leverkusen, il croato classe 1995 ha siglato prima di testa la rete del momentaneo 2-1 su un perfetto cross di Modric, poi, in pieno recupero, è riuscito nell’appoggio in rete su una respinta del portiere spagnolo De Gea. Vittoria d’oro per la Croazia, che adesso si giocherà l’accesso alle Final Four di Nations League nella partita di domenica a Wembley contro l’Inghilterra.