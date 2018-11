Croazia-Spagna highlights e gol: le azioni salienti del match – VIDEO

Croazia-Spagna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la quinta giornata del girone 4 della Uefa Nations League

Terza sosta della stagione per i maggiori campionati europei che lasciano spazio alle Nazionali, in campo per la UEFA Nations League. Nella quinta giornata del girone 4 della competizione il big match è Croazia-Spagna. Situazione molto diversa in classifica per le due nazionali dato che gli iberici si trovano primi in classifica a 6 punti, mentre i vicecampioni del mondo sono ultimi avendo racimolato un punto in 2 gare; in mezzo l’Inghilterra a 4 punti. In caso di successo, le Furie Rosse conquisterebbero aritmeticamente le semifinali del torneo, mentre la Croazia con una vittoria riaprirebbe il discorso per il secondo posto giocandosi tutto nella sfida contro l’Inghilterra.

Ad arbitrare il match, in programma allo Stadion Maksimir di Zagabria sarà il fischietto bielorusso Aleksey Kulbakov assistito dai guardalinee Zhuk e Maslyanko e dagli addizionali Scherbakov e Dzmitryieu. Quarto uomo dell’incontro è Yury Khomchenko. Ecco gli highlights di Croazia-Spagna: