Real Madrid, crollo shock. E la Roma può sorridere

Alla ripresa del campionato spagnolo, fa subito rumore la clamorosa sconfitta dei pluricampioni del Real Madrid in casa dell’Eibar

Dopo la pausa nazionali si è tornati a giocare anche in Spagna. La prima grande a scendere in campo è il Real Madrid, che sul campo dell’Eibar crolla clamorosamente con un 3-0 che rischia di compromettere ulteriormente la corsa al titolo su Atletico Madrid e Barcellona.

Il Real infatti perderà sicuramente terreno su una delle principali rivali, che si sfideranno questa sera in uno dei big match più caldi del campionato. La prima sconfitta dell’era Solari può essere una buona notizia per la Roma in ottica Champions, con le due squadre che si affronteranno martedì all’ombra del Colosseo.