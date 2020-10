Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Crotone Atalanta 1-2 MOVIOLA

41′ GOL CROTONE – Azione confusa della squadra di Stroppa, pressione in area di rigore avversaria di Vulic che vince un rimpallo e serve Simy che a due passi da Sportiello non sbaglia.

38′ GOL DELL’ATALANTA – Freuler recupera una palla nella trequarti del Crotone e la cede subito a Muriel che in un amen tira dal limite dell’area e centra l’angolino basso e sigla la doppietta personale

36′ Tiro di Muriel – Imbucata di Gomez per Muriel che arriva in area di rigore e calcia con il mancino. Conclusione che viene respinta da Alex Cordaz.

31′ Chance per Gomez – Traversone di Mojica per Gomez, si scontra con Magallan e sul secondo tentativo riesce a trovare il tiro. Respinta di Cordaz prima del fischio, per un fallo dell’argentino, del direttore di gara.

29′ Tiro di Malinovskyi – Il centrocampista ucraino prova la conclusione dal limite dell’area di rigore con il mancino ma sfera che termina a lato rispetto alla porta di Cordaz.

26′ GOL DELL’ATALANTA – Bravissimo Malinovskyi che pesca Luis Muriel in area il quale è bravissimo a girarsi su Luperto e fulminare Cordaz con una saetta a fil di palo

22′ Chance per Muriel – Azione di ripartenza da parte dell’Atalanta dopo l’errore in possesso del Crotone, pallone per Luis Muriel che penetra in area di rigore e calcia con il mancino ma viene respinto da Marrone.

14′ Match equilibrato – Dopo un inizio scoppiettante le due squadre si sono sedute. L’Atalanta prova a non far respirare il Crotone che predilige il gioco partendo dal basso.

8′ Muriel si mangia un gol – Incredibile gol divorato da Muriel. Malinovskyi pesca il colombiano all’altezza del dischetto dell’area di rigore, Muriel tira ma Cordaz lo ipnotizza con un grande intervento

7′ Occasione per Reca – Penetra in profondità l’ex Atalanta e al limite dell’area tira di sinistro senza trovare l’angolino basso per pochi centimetri

5′ Muriel a un passo dal gol – Filtrante geniale di Freuler che pesca il Muriel il quale entra in area di rigore e incrocia con il destro, la palla finisce di un soffio a lato

Fischio d’inizio – si parte

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Crotone Atalanta 1-2: risultato e tabellino

RETE: pt 26′ Muriel, 37′ Muriel, 41′ Simy

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Simy, Messias. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo. Allenatore: Giovanni Stroppa.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Rossi, Gollini, Šutalo, Palomino, Lammers, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Miranchuk, Iličić, Diallo, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Dionisi

AMMONITO: Hateboer