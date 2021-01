Crotone, ds Ursino: «Bonazzoli non vuole venire»

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico Bonazzoli: le sue parole

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico Bonazzoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

«Cerchiamo di fare tre innesti perché la squadra va completata, anche numericamente, per dare qualità in più. Serve un giocatore rapido in attacco e un trequartista. Vediamo se arriverà anche un difensore. Bonazzoli è un giocatore che abbiamo seguito anche in estate, lo stiamo seguendo ma penso che a Crotone determinati giocatori non vogliano venire».