Crotone, Golemic: «Vogliamo fare punti con l’Inter. Ecco chi temo di più tra Lukaku e Lautaro»

Vladimir Golemic, difensore del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese in vista del match contro l’Inter. Le sue parole.

SQUADRA – «Penso che per la nostra squadra il gruppo sia fondamentale e lo abbiamo mostrato anche in passato. Io lavoro per essere pronto ogni giorno e cerco di dare il massimo in qualsiasi ruolo».

LUKAKU O LAUTARO – «Chi temo di più? Sono entrambi fortissimi. Se giochiamo a livello di squadra possiamo fare una buona prestazione».

INTER – «Lavoriamo per fare punti. Queste partite sono le più belle che possiamo disputare. Dobbiamo essere attenti e mettere qualcosa in più per ottenere un risultato positivo. Salvezza? Ogni risultato può essere fondamentale per la salvezza. Ci sono tante partite e ogni punto può fare la differenza».