Crotone, il ds Ursino: «Ecco come dovrebbe giocare Bernardeschi»

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato di Federico Bernardeschi ai microfoni di TMW Radio.

BERNARDESCHI – «Non è lo stesso che ho avuto qui a Crotone. Ho la mia idea: intanto fisicamente l’ho visto molto più potente e strutturato, ma secondo me deve giocare in una posizione laterale d’attacco a piede invertito in un 3-4-3 o in un 4-3-3. In quella posizione lì rende molto».