Crotone, la delusione di Stroppa: «Ci sono situazioni spiacevoli»

Giovanni stroppa ha parlato dopo Crotone-Spal di Coppa Italia

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Spal.

«Mi auguro che questa sconfitta non lasci il segno, ci sono delle situazioni spiacevoli. La prima di tutte dal punto di vista caratteriale, mi aspettavo di più a livello di personalità in questa partita, abbiamo iniziato anche bene, ma poi ci siamo lasciati andare e in vantaggio abbiamo concesso un gol gratuito. Non mi è piaciuta la mancanza di personalità in campo, non sono soddisfatto e forse è la prima partita che esco dal campo che non sono soddisfatto. Ho cercato di fare un turnover mirato, ma ho la sensazione di uno svuotamento, non mi è piaciuta l’incapacità caratteriale di dominare il campo».