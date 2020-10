Crotone, solo Dragus positivo al Covid: negativi gli altri tamponi

Il Crotone ha comunicato che solo Dragus è risultato positivo al Covid-19

Sospiro di sollievo in casa Crotone dopo che, sabato scorso, era risultato positivo al Covid-19 l’attaccante Dragus; di rientro dagli impegni con la Nazionale Under 21. Il club calabrese ha comunicato che nella giornata di mercoledì è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo in isolamento e tutti hanno dato esito negativo.

Resta così positivo al virus solo Dragus cha sta proseguendo la sua quarantena in isolamento domiciliare.