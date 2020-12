Crotone, Stroppa: «Proporrei Gattuso come presidente della Regione»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Crotone-Napoli

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

FARE PUNTI – «Ci vorrà attenzione, abbiamo dimostrato che quando lo facciamo possiamo tener testa a tutti. Adesso avremo questo scoglio che è il Napoli, ovviamente però cercheremo di fare risultato. La squadra ha sempre fatto ottime prestazione, anche se c’è da mettere da parte il secondo temo di Bologna in cui non siamo stati all’altezza».

NAPOLI – «Il Napoli ha calciatori importanti in tutti i ruoli, gli attaccanti in particolare sono di livello internazionale. Non è soltanto individualmente che sono bravi, ma ammiro molto Gattuso: ha un’identità importante e forse è la squadra che gioca meglio in campionato. Noi non dovremo commettere errori e avere attenzione maniacale in tutte le cose, anche se di fronte avremo calciatori che possono risolvere le gare in un attimo».

GATTUSO – «Lo candiderei alla presidenza della Regione, è un uomo e un riferimento. Rino è eccezionale sotto tutti gli aspetti».