Crotone, Stroppa: «Tre punti vitali contro il Parma. Messias straordinario»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma.

PRESTAZIONE – «Siamo stati disattenti su quel calcio d’angolo. Mi dispiace aver chiuso solo 2 a 0 il primo tempo, la squadra meritava sicuramente di più. Secondo tempo di sofferenza ma ne è valsa la pena, sono tre punti per noi vitali e determinanti. Sono contento perché solo due settimane fa eravamo gli ultimi degli ultimi. Questi risultati ci hanno dato modo di riagganciare chi ci sta davanti».

MESSIAS – «È una storia bellissima quella di questo ragazzo, ancora meglio dell’anno scorso, quando peccava nei numeri. Quest’anno sta facendo cose straordinarie e fa gol. Sicuramente è importantissimo per noi».

FILOSOFIA – «Quando giochiamo in verticale sulle punte la palla la prende l’avversario. Abbiamo un’idea consolidata, sappiamo come possiamo arrivare al risultato. A volte subiamo ma il percorso è questo, attraverso le prestazioni, cercando di dominare l’avversario anche se non sarà semplice».