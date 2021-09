Crotone, Vrenna: «Messias al Milan? Motivo di soddisfazione e orgoglio»

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha detto la sua su Messias al Milan. Inoltre scherza quando si parla di Cristiano Ronaldo e…

Sulla battuta di calciomercato: «Ci abbiamo provato, con Cristiano Ronaldo e con Messi, ma non ci siamo riusciti. Ci accontentiamo di quelli che abbiamo».

Su Messias al Milan: «È motivo di soddisfazione e orgoglio, non è la prima volta che incontriamo squadre importanti. Quando fai una cessione di un tuo giocatore a una squadra fra le più importanti del calcio a livello mondiale, la cosa dà grandi soddisfazioni, non solo alla società e a me, che sono simpatizzante rossonero, ma a tutto l’ambiente crotonese».