Crotone, Vrenna sbotta: «Il protocollo della Serie A non va bene per la B»

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, dice la sua sulla possibile ripresa della Serie B. Queste le parole del numero uno del club calabrese all’ANSA.

«Il protocollo che vogliono applicare in Serie A, è impossibile poterlo fare in Serie B. Si vuole tornare a giocare a tutti i costi, capisco i danni economici ma dobbiamo stare più sereni. Io tutta questa fretta non ce l’ho. Noi vorremmo conquistarci la Serie A sul campo – precisa il patron dei calabresi – ma dico che bisogna iniziare a giocare quando ci saranno zero infetti».