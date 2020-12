Crouch contro il Var: «Bisognerebbe sbarazzarsene…»

Peter Crouch ha parlato del suo astio verso il Var

Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese, parlando al Daily Mail ha spiegato il suo astio verso il Var; proponendo, però, delle soluzioni per utilizzarlo meglio.

«Tutti sanno cosa provo per VAR, ma nemmeno la mia fata madrina può soddisfare il desiderio di sbarazzarsene una volta per tutte. Purtroppo il sistema è stato implementato, c’è e ci sarà. Quindi dico questo: bisogna cambiare l’interpretazione della definizione di fuorigioco. Eliminiamo queste sciocchezze con gomiti e dita dei piedi, con maniche della maglia e ascelle, e stabiliamo la regola che se i giocatori sono allo stesso livello, l’attaccante è nella posizione corretta. Se c’è un divario (luce) tra il difensore e l’attaccante, allora questa è una posizione di fuorigioco altrimenti no. Sarebbe tutto più facile così».