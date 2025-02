Cruz: «Io ero un incubo per la Juve. L’Inter sa che non può più sbagliare, il mio pronostico…»

Le parole di Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, sui suoi ricordi legati alla sfida alla Juve in vista del nuovo derby d’Italia

Julio Cruz ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Juve-Inter.

INCUBO DELLA JUVE – «Non sono stato il loro incubo, non è una parola che mi piace, ma ammetto che la sfida con la Juventus mi ha sempre ispirato particolarmente…».

PRONOSTICO – «La partita arriva nel bel mezzo dei playoff per la Juve, è chiaro che il passaggio del turno in Champions ti toglie un po’ di energie, ma la squadra sta trovando pian piano certezze. L’Inter è, in apparenza, in una situazione di classifica più tranquilla, ma sa benissimo che dopo Firenze non può più sbagliare».