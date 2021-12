Crystal Palace, anche Vieira positivo al Covid: salta la gara col Tottenham

Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, è risultato positivo all’ultimo tampone per il Covid: il comunicato del club

Patrick Vieira, risultato positivo al Covid, salterà il match di oggi contro il Tottenham. Lo comunica il Crystal Palace sui propri canali ufficiali.

COMUNICATO – «Possiamo confermare che il manager del Crystal Palace Patrick Vieira è in autoisolamento dopo aver restituito un test positivo per il Covid-19 e sarà assente per la partita di oggi contro il Tottenham. Il vice allenatore Osian Roberts sostituirà Vieira per la partita di oggi».