Crystal Palace: perché il Chelsea e il Bayern Monaco vogliono Zaha

Bayern Monaco e Chelsea sono interessate a Zaha. Il talento ivoriano ha qualità evidenti, soprattutto nel dribbling

Anche in questa sessione di mercato, Zaha è un obiettivo di tanti top club. Oltre al Chelsea, il Bayern si è inserito per acquistare il talento ivoriano. Si tratta di un esterno alto con grandi qualità nel creare superiorità numerica.

Basti pensare che, dopo Adama Traore, Zaha è il giocatore che in questo inizio di Premier ha completato più dribbling: ben 107. Non stupisce che ci siano molti club interessati a lui. Vedremo se sarà in grado di fare il salto di qualità