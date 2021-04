Cuadrado: «Derby? Abbiamo bisogno di punti. Sul mio gol nel recupero…»

Cuadrado ha parlato di questi giorni di sosta e della ripresa del campionato della Juve dopo il bruciante ko col Benevento

Juan Cuadrado ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni versi il derby col Torino.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

DERBY – «Sarà sicuramente una battaglia. Sia la Juve che il Torino hanno bisogno di punti. Sappiamo che è un derby e che si gioca in maniera in diversa. Non c’è il pubblico a darci la carica, ma ci sosterranno ugualmente da casa. Dobbiamo pensare solo a noi e a fare i punti. Sarà una partita difficile. Noi abbiamo bisogno del risultato».

GOL ALL’ULTIMO MINUTO NEL DERBY – «È stato il mio primo gol con la Juve in un derby. Farlo all’ultimo minuto e sentire il boato dello stadio è stato bellissimo. Ho giocato tanti derby, spero di giocare anche questo e soprattutto di fare risultato, che è la cosa più importante».