Cuadrado addio alla Juve? Due piste per l’esterno colombiano

Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juve? Due le piste per il futuro del colombiano con Inter e Roma alla finestra

Il futuro di Cuadrado potrebbe essere in bilico nonostante il rinnovo degli ultimi mesi. A fare il punto della situazione ci ha pensato Tuttosport.

Il terzino bianconero, nonostante sia un leader della squadra, potrebbe anche essere ceduto per liberarsi di un ingaggio pesante. Gli estimatori non mancano soprattutto in Italia con Inter e Roma alla finestra.