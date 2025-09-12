Cuadrado: «Pisa, sei la mia isola felice. Voglio essere un grande esempio per i ragazzi» - Calcio News 24

Cuadrado: «A Pisa come un bambino che si diverte. Voglio dare l’esempio»

Juan Cuadrado, 37 anni, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i motivi che lo hanno spinto a intraprendere una nuova avventura con il Pisa. Il laterale colombiano, ex Juventus e Inter, ha mostrato grande entusiasmo per la sfida con la maglia nerazzurra della squadra neo-promossa in Serie A.

«Gioco come se fossi ancora un bambino che dribblava qualsiasi cosa», ha detto Cuadrado, aggiungendo: «Gioca, segna, divertiti: è questo che continuo a ripetermi. A 37 anni voglio essere un esempio per i più giovani, dentro e fuori dal campo».

Il suo approdo al Pisa è arrivato in tempi rapidissimi, spinto dalla solidità del progetto toscano: «Mi ha convinto la serietà della società. Ho detto sì in due giorni. Ho obiettivi chiari: aiutare il Pisa a salvarsi e conquistare un posto al Mondiale con la Colombia. Sto lavorando duro per arrivare al top della condizione fisica».

Nel suo nuovo ruolo al Pisa, Cuadrado non vuole solo essere un rinforzo tecnico, ma anche una guida per i compagni più giovani. «Cerco di incoraggiare i ragazzi, anche quando sbagliano un passaggio. So quanto sia importante avere qualcuno che ti supporta nei momenti difficili», ha sottolineato.

Sulla questione che lo accompagna da anni, ovvero le accuse di essere un «cascatore», il colombiano ha risposto con sincerità: «Magari in certi episodi ho accentuato, ma se cado è perché vengo toccato. Non ho mai voluto ingannare nessuno».

Durante l’intervista, Cuadrado ha anche parlato del suo futuro oltre il calcio, un aspetto che sente sempre più vicino: «Sono il terzo più anziano nella rosa del Pisa e guardo avanti. In Colombia ho una fondazione che si occupa non solo di calcio, ma anche di musica, teatro, cultura. Mi piacerebbe dedicarmi completamente a quel progetto».

Infine, un tocco di leggerezza sul fantacalcio: gli viene chiesto se si comprerebbe. Cuadrado sorride e risponde con una risata, lasciando il dubbio ai suoi fantallenatori.

Con il suo carisma e la sua esperienza, Cuadrado è pronto a diventare un punto di riferimento per il Pisa, una squadra che punta a sorprendere e a conquistare la permanenza in Serie A.