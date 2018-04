Cuadrado e il rinnovo: la Juventus vorrebbe, ma lui pone una condizione

La Juventus sarebbe pronta a rinnovare il contratto di Cuadrado, ma per il colombiano c’è una variabile importante

Juan Cuadrado, nonostante gli infortuni, ha dimostrato anche in questa stagione di essere un giocatore decisivo nella nostra Serie A. Anche la Juventus si è resa conto dell’importanza del giocatore, al punto che sarebbe pronta fin da subito ad estendere il contratto del colombiano in scadenza nel 2020.

Dal canto suo l’ex Fiorentina a Torino si trova benissimo e non avrebbe grossi problemi a prolungare la propria permanenza in bianconero. C’è una condizione però, una variabile, che potrebbe incidere pesantemente sulla decisione di restare o meno un giocatore della Juventus e coincide con la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri. Cuadrado ha sviluppato con l’allenatore livornese un rapporto privilegiato basato sulla stima. Per questo se Allegri a fine stagione dovesse dire addio il rinnovo di contratto non sarebbe più una pura formalità…