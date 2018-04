Real-Juve, i dubbi di Allegri: in campo con Matuidi o con il 4-2-4

La Juventus si prepara ad affrontare la squadra di Zidane. Real-Juve: al Bernabeu possibile 4-3-3 o 4-2-4

Dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista di Real–Juve, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, che sarà trasmessa in chiaro da Mediaset. Il tecnico bianconero, senza lo squalificato Dybala, ritroverà Benatia e Pjanic, assenti all’andata per squalifica. Tanti cambi rispetto alla formazione messa in campo con il Benevento in campionato, possibili novità anche nel modulo. I dubbi di Allegri in questo momento sono sostanzialmente due: 4-3-3 o 4-2-4. Lo schema con i due centrocampisti, all’andata, non ha pagato.

Il Real potrebbe giocare con Casemiro in difesa a causa delle tante assenze nel pacchetto difensivo (spicca l’assenza di Ramos per squalifica) e i bianconeri potrebbero approfittare dell’assenza del brasiliano a centrocampo. Allegri potrebbe optare per il 4-3-3 con Matuidi in mezzo al campo e con Higuain, Douglas Costa e uno tra Mandzukic e Cuadarado a completare il pacchetto offensivo oppure potrebbe puntare tutto sul 4-2-4 a trazione anteriore con Pjanic e Khedira a centrocampo e con Cuadrado e Douglas Costa sugli esterni a supportare le due punte centrali Higuain e Manduzkic. In porta tornerà sicuramente Buffon. In difesa pochi dubbi: De Sciglio e Alex Sandro in difesa, Benatia e Chiellini al centro.