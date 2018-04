Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in chiaro: è ufficiale

La sfida del Bernabeu Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset: ecco il comunicato ufficiale

Juventus-Real Madrid ha segnato il debutto del Canale 20 di Mediaset. La sfida di ritorno in programma mercoledì sera al Bernabeu sarà trasmessa nuovamente in chiaro da Mediaset. Una buona notizia per i tifosi bianconeri non abbonati alle pay tv che potranno gustarsi Real Madrid-Juventus in chiaro.

La decisione è stata comunicata poco fa da Mediaset: «MERCOLEDÌ 11 APRILE ALLE 20.45 – I bianconeri volano a Madrid e scendono in campo per il ritorno dei quarti di finale. Unico obiettivo: vincere». La sfida della Juventus non sarà trasmessa nuovamente dal Canale 20, ma andrà in onda su Canale 5.