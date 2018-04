Emergenza difesa per il Real: Zidane pensa a Casemiro in difesa con la Juve

Emergenza in difesa per il Real Madrid in vista della gara con la Juventus. Casemiro potrebbe essere arretrato in difesa

Il Real Madrid affronterà la Juventus mercoledì sera al Bernabeu per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Blancos, forti della vittoria per 3-0 allo Juventus Stadium hanno un piede e mezzo in finale ma la Juve vorrà vendere cara la pelle e proverà a sfruttare le defezioni nella formazione di Zinedine Zidane. Sergio Ramos, probabilmente il migliore insieme a Cristiano Ronaldo nella gara d’andata, è probabilmente il miglior difensore del mondo in questo momento e non sarà in campo mercoledì sera a causa del giallo rimediato a Torino. Al suo posto potrebbe esserci Casemiro.

Sì, il mediano brasiliano, perno del centrocampo di Zizou, potrebbe arretrare il suo raggio d’azione per giocare in difesa in coppia con Varane. Il francese è l’unico difensore centrale arruolabile e potrebbe essere affiancato dal centrocampista brasiliano. Nacho è ko e il giovane Vallejo ha riportato un infortunio nelle scorse ore che, con tutta probabilità, lo costringerà a dare forfait contro la Juventus. Una piccola speranza in più per la Vecchia Signora che potrà provare a sfruttare una coppia difensiva inedita per far male ai Blancos.