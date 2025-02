Cucchi: «Juve in crescita, contro l’Inter mi aspetto questa partita. Sull’assenza di Thuram…»

Le parole di Riccardo Cucchi, noto giornalista, sul derby d’Italia tra Juve ed Inter in programma domenica in Serie A. Tutti i dettagli

Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva a InterNews24 della sfida tra Juve-Inter.

Domani è il giorno di Juve Inter. Si aspetta una partita sulla falsa riga dell’andata a San Siro con quel 4-4 pirotecnico? Chi parte come favorita?

«Credo che naturalmente la favorita sia l’Inter, per ragioni tecniche, nel senso che è la squadra che ha maggiori qualità nel suo organico. Però la Juventus è una formazione in crescita e soprattutto una formazione che sta cercando di tracciare il proprio futuro: sono esperimenti quelli che sta facendo Thiago Motta, anche con un organico molto giovane. Per il momento la Juventus ha deluso sul piano del gioco, però è una squadra che sta cercando la propria personalità e di fronte all’Inter, tradizionale avversaria della squadra bianconera, l’aspetto caratteriale e temperamentale giocherà un ruolo molto importante. È una partita sulla carta equilibrata anche se ovviamente l’Inter parte favorita».

I punti interrogativi dal punto di vista delle formazioni riguardano gli infortunati: Thuram e Arnautovic da una parte, dall’altra Cambiaso con Douglas Luiz che ha già alzato bandiera bianca. Non si sa se i primi 3 riusciranno ad essere della partita, quale assenza eventualmente peserebbe maggiormente?

«In questo campionato purtroppo gli infortuni sono stati molti, in questo calcio moderno è facile infortunarsi perché si gioca tantissimo e quindi i calciatori sono stressati sul piano fisico. In questo caso, per fortuna, le due squadre non accusano una quantità enorme di infortunati. Cambiaso è per me un giocatore fondamentale per la Juventus, Arnautovic ha recentemente segnato ma sappiamo che forse non è l’attaccante di riferimento della squadra nerazzurra. Alla fine credo che le assenze si equilibreranno sul campo».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CUCCHI SU INTER NEWS 24