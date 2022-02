Cucchi: «Champions? Juve favorita in Spagna»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Cucchi, giornalista, ha analizzato il momento della Juventus tra campionato e Champions. Le sue parole a JuventusNews24:

DERBY – «Venerdì sera ho visto sicuramente un buon Torino e una Juventus che sicuramente ha fatto un passo indietro rispetto a quelle che erano state le ultime uscite. Devo essere sincero e dico che non mi aspettavo di vedere un Toro così, capace anche grazie all’abilità tattica di Juric di limitare la portata superiore dell’avversario. Bravo anche Bremer a neutralizzare Vlahovic, che ad oggi è l’uomo di spessore della squadra di Allegri. E’ stato un risultato sorprendente che frea in parte l’ottimismo che si era venuto a creare con il mercato e con la squadra che stava tentando il recupero anche verso zone più nobili della classifica».

CHAMPIONS – «Non mi aspetto che la Juve subisca contraccolpi. Campionato e Champions League sono due competizioni diverse, difficile che ci sia una correlazione tra le due. La Juve tiene molto all’Europa per le ragioni che ormai tutti conosciamo e sono convinto che saprà mettere in campo una prestazione di livello, di grande spessore, che è quello ci cui c’è assolutamente bisogno. Potrebbe superare il turno certamente, è la favorita, ma in ogni caso non sottovalutiamo il Villarreal. Il calcio spagnolo al momento è più avanti del nostro e sta compiendo ulteriori progressi importanti».

OBIETTIVO JUVE – «Io sono convinto che la Juve possa centrare un obiettivo minimo per quello che è il suo prestigio, visto che ci ha abituati sempre a vincere. Penso che ce la farà a centrare uno dei quattro posti utili per la Champions, anche se devo dire che, con l’arrivo di Vlahovic, avevo pensato che la squadra potesse tentare una rimonta verso un traguardo ancora più difficile: lo scudetto. Dopo gli ultimi passi falsi, però, si è capito che per questo non è ancora il momento, è difficile ormai riprendere tre squadre come Milan, Inter e Napoli. Certo che, però, le premesse per la prossima stagione ci sono tutte».

