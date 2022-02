ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Dybala: escluse lesioni per l’attaccante della Juventus dopo gli accertamenti in mattinata! I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulo Dybala sarebbero escluse lesioni al problema accusato nell’ultima partita con la Juventus.

L’argentino questa mattina è stato al J Medical per accertamenti e filtra che la Joya potrebbe, per sicurezza, non essere impiegato nella sfida contro il Villareal.