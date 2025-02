Cuccureddu: «Il Cagliari può battere la Juve, a Motta serve altro per competere. Futuro Caprile? Il mio consiglio è questo»

Le parole di Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juve, sulla sfida contro il Cagliari i programma in Serie A. Tutti i dettagli

Antonello Cuccureddu ha parlato a La Nuova Sardegna in vista di Cagliari-Juve.

POSSIBILITA’ CAGLIARI – «Si, se gioca come sta facendo ultimamente può dare fastidio a una squadra che non ha continuità e diverse lacune nell’organico. Ha lo spirito giusto per restare nella categoria. L’allenatore è uno determinato, bada al sodo. Quello giusto, secondo me, per gli obiettivi dei rossoblù. La salvezza non dovrebbe es-sere un problema e non mi stupirei se il Cagliari finisse nella parte sinistra della classifica. Le potenzialità non gli mancano».

MOTTA – «Dare giudizi su di lui è difficile. Il problema vero è che la Juventus è sicura-mente una buona squadra ma per lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Europa, serve altro. Queste cose le ho dette dopo l’estate e i risultati, purtroppo, dicono che avevo ragione».

CAPRILE – «È stato un grande acquisto, mi auguro che il Cagliari lo riscatti. Gli ho visto fare parate importanti che alla fine del campionato si trasformano in punti preziosi».

